Усі області готові приймати можливих хворих на коронавірус – головний санлікар
Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в кожній області визначили госпітальні бази і бригади екстреної швидкої допомоги на випадок поширення коронавірусу.
Джерело: Ляшко на брифінгу 27 лютого
Пряма мова: "У кожному регіоні визначено на перший етап по 2 госпітальні бази і бригади швидкої екстреної допомоги, які викликатимуться на ці випадки. Ці госпітальні бази мають у себе в структурі облаштовані інфекційні бокси – їх близько 2,5 тисяч. А загалом в інфекційній мережі лікарень близько 12,5 тисяч ліжок.
На першому етапі ми говоримо про те, що випадок має бути ізольований".
Деталі: У випадку зростання кількості хворих у МОЗ є перспективні плани перепрофілювання лікарень, коли відділення за відділенням перепрофільовуються і приймають хворих з тією чи іншою інфекцією.
За словами Ляшка, така ситуація відбувається в країні щороку, коли є спалахи захворювання на грип.
Також головний санлікар розповів, що наразі в МОЗ відпрацьовують питання можливої самоізоляції в квартирах для хворих з симптомами, як це наразі впровадили в Німеччині.
Мова йде про тих людей, які готові на самоізоляцію і не мають симптомів чи критеріїв для госпіталізації.
За словами Ляшка, це важливо, бо серед усіх випадків захворювання на коронавірус сьогодні лише до 20% є тяжкими випадками, а тих випадків, які потребують реанімування, – тільки 3%. Головний санлікар відзначив, що це є невеликою цифрою, тому більшість країн рекомендують самоізоляцію.
Ляшко додав, що наразі опрацьовують усі юридичні нюанси – як люди має не виходити на роботу, хто підпише їй лікарняний, тощо – і теж за потреби запроваджуватимуть таку практику.
Головний санлікар також запевнив, що в Україні є тест-системи для перевірки на коронавірус, але вони перебувають у Центрі громадського здоров’я у Києві, а не в регіонах.
Він пояснив, що наразі чимало людей хочуть пройти тест на коронавірус, але поки що ці тест-системи використовують лише з діагностичною метою для людей з температурою – зокрема, для тих, які відвідували країни, де був зафіксований спалах коронавірусу.
Що було раніше: 27 лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці визначили лікарні, у яких підготували бокси в інфекційних відділеннях, щоб приймати людей на карантин і лікування у випадку розповсюдження коронавірусу.
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- У світі на Covid 2019 за три місяці заразилися 82 170 осіб, померли внаслідок зараження коронавірусом 2 804 людини, одужали 32 898 людей (переважна більшість інфікованих і жертв – у Китаї).