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Усі області готові приймати можливих хворих на коронавірус – головний санлікар

Четвер, 27 лютого 2020, 13:27
Усі області готові приймати можливих хворих на коронавірус – головний санлікар

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в кожній області визначили госпітальні бази і бригади екстреної швидкої допомоги на випадок поширення коронавірусу.

Джерело: Ляшко на брифінгу 27 лютого

Пряма мова: "У кожному регіоні визначено на перший етап по 2 госпітальні бази і бригади швидкої екстреної допомоги, які викликатимуться на ці випадки. Ці госпітальні бази мають у себе в структурі облаштовані інфекційні бокси – їх близько 2,5 тисяч. А загалом в інфекційній мережі лікарень близько 12,5 тисяч ліжок.

На першому етапі ми говоримо про те, що випадок має бути ізольований".

Деталі: У випадку зростання кількості хворих у МОЗ є перспективні плани перепрофілювання лікарень, коли відділення за відділенням перепрофільовуються і приймають хворих з тією чи іншою інфекцією.

За словами Ляшка, така ситуація відбувається в країні щороку, коли є спалахи захворювання на грип.

Також головний санлікар розповів, що наразі в МОЗ відпрацьовують питання можливої самоізоляції в  квартирах для хворих з симптомами, як це наразі впровадили в Німеччині.

Мова йде про тих людей, які готові на самоізоляцію і не мають симптомів чи критеріїв для госпіталізації.

За словами Ляшка, це важливо, бо серед усіх випадків захворювання на коронавірус сьогодні лише до 20%  є тяжкими випадками, а тих випадків, які потребують реанімування, – тільки 3%. Головний санлікар відзначив, що це є невеликою цифрою, тому більшість країн рекомендують самоізоляцію.

Ляшко додав, що наразі опрацьовують усі юридичні нюанси – як люди має не виходити на роботу, хто підпише їй лікарняний, тощо – і теж за потреби запроваджуватимуть таку практику.

Головний санлікар також запевнив, що в Україні є тест-системи для перевірки на коронавірус, але вони перебувають у Центрі громадського здоров’я у Києві, а не в регіонах.

Він пояснив, що наразі чимало людей хочуть пройти тест на коронавірус, але поки що ці тест-системи використовують лише з діагностичною метою для людей з температурою – зокрема, для тих, які відвідували країни, де був зафіксований спалах коронавірусу.

Що було раніше: 27 лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці визначили лікарні, у яких підготували бокси в інфекційних відділеннях, щоб приймати людей на карантин і лікування у випадку розповсюдження коронавірусу.

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 Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • У світі на Covid 2019 за три місяці заразилися 82 170 осіб, померли внаслідок зараження коронавірусом 2 804 людини, одужали 32 898 людей (переважна більшість інфікованих і жертв – у Китаї).

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїназдоров'я
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