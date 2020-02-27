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Все области готовы принимать возможных больных коронавирусом – главный санврач

Четверг, 27 февраля 2020, 13:27
Все области готовы принимать возможных больных коронавирусом – главный санврач

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай распространения коронавируса.

Источник: Ляшко на брифинге 27 февраля

Прямая речь: "В каждом регионе определены на первый этап по 2 госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы – их около 2500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек.

На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован".

Детали: В случае роста количества больных у Минздрава есть перспективные планы перепрофилирования больниц, когда отделение за отделением перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией.

По словам Ляшко, такая ситуация происходит в стране ежегодно, когда есть вспышки заболевания гриппом.

Также главный санврач рассказал, что сейчас в Минздраве отрабатывают вопросы возможной самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, как это сейчас внедрили в Германии.

Речь идет о тех людях, которые готовы на самоизоляцию и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.

По словам Ляшко, это важно, потому что среди всех случаев заболевания коронавирусом сегодня только около 20% – тяжелые случаи, а случаев, требующих реанимации, – только 3%. Главный санврач отметил, что это небольшая цифра, поэтому большинство стран рекомендуют самоизоляцию.

Ляшко добавил, что сейчас прорабатывают все юридические нюансы – как люди должны не выходить на работу, кто подпишет им больничный и т.д. – и тоже при необходимости будут вводить такую ​​практику.

Главный санврач также заверил, что в Украине есть тест-системы для проверки на коронавирус, но они находятся в Центре общественного здоровья в Киеве, а не в регионах.

Он пояснил, что сейчас многие хотят пройти тест на коронавирус, но пока эти тест-системы используют только с диагностической целью для людей с температурой – в частности, для тех, которые посещали страны, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Что было раньше: 27 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице определили больницы, в которых подготовили боксы в инфекционных отделениях, чтобы принимать людей на карантин и лечение в случае распространения коронавируса.

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Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. 
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • В мире Covid 2019 за три месяца заразились 82 170 человек, умерли в результате заражения коронавирусом 2804 человека, выздоровели 32 898 человек (подавляющее большинство инфицированных и жертв – в Китае).

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусУкраиназдоровье
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