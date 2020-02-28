У Білорусі зафіксували перший випадок коронавірусу

У Білорусі зареєстрований перший завезений випадок коронавірусу.

Джерело: МОЗ Білорусі, міністр охорони здоров'я Володимир Каранік в коментарі БелТА

Дослівно МОЗ: "Повідомляємо, що 27 лютого тести, проведені в Республіканському науково практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавіруса 2019-nCoV у одного зі студентів з Ірану".

Пряма мова Караніка: "Вуз, в якому виявили випадок коронавируса, переходить на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ (Білоруський національний технічний університет, – ред.)".

Деталі: Студент з Ірану прибув до Білорусі рейсом з Баку 22 лютого. Зараз він і особи, які з ним контактували, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні. Юнак почувається задовільно.

Відзначається, що в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Південній Кореї, Ірані та Італії МОЗ Білорусі вирішив проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибули із зазначених країн в період з 20 лютого.

У Мінздоров’я відзначили, що в Білорусі проводять санітарно-епідемічні заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу.

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