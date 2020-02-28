У Білорусі зафіксували перший випадок коронавірусу

3117 переглядів
П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:10

У Білорусі зареєстрований перший завезений випадок коронавірусу.

Джерело: МОЗ Білорусі, міністр охорони здоров'я Володимир Каранік в коментарі БелТА

Дослівно МОЗ: "Повідомляємо, що 27 лютого тести, проведені в Республіканському науково практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавіруса 2019-nCoV у одного зі студентів з Ірану".

Пряма мова Караніка: "Вуз, в якому виявили випадок коронавируса, переходить на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ (Білоруський національний технічний університет, – ред.)".

Деталі: Студент з Ірану прибув до Білорусі рейсом з Баку 22 лютого. Зараз він і особи, які з ним контактували, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні. Юнак почувається задовільно.

Відзначається, що в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Південній Кореї, Ірані та Італії МОЗ Білорусі вирішив проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибули із зазначених країн в період з 20 лютого.

У Мінздоров’я відзначили, що в Білорусі проводять санітарно-епідемічні заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу.

Читайте також: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Українська правда
Теми: коронавірус Білорусь


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Франції кількість хворих на коронавірус за добу збільшилась вдвічі 28 лютого 2020, 10:05
COVID-19: у всьому світі завершили лікування та були виписані із лікарень 36 000 осіб 28 лютого 2020, 06:10
У світі коронавірус діагностований у п’ятьох українців 28 лютого 2020, 01:42
Усі новини
Головні новини
"Суспільне": Арешт рахунків блокує нас, "Євробачення" й Олімпіада під питанням
Ліга Європи. Шахтар за сумою двох матчів проходить Бенфіку
У госпіталізованих із пневмонією в Чернівцях не виявили вірусу
Від коронавірусу в Італії померли 17 людей, 650 – заражені
Усі новини
безпека

Проломи череп: мережею шириться небезпечний челендж серед школярів

інтерв'ю

Досвід ветерана: Денис Дьомін – від студента, через війну, до піца-шефа у Pizza Veterano

self-made

Працевлаштуй маму, тата, бабусю чи дідуся: українські компанії шукають людей "золотого віку"