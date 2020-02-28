В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса
В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.
Источник: Минздрав Беларуси, министр здравоохранения Владимир Караник в комментарии БелТА
Дословно Минздрав: "Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана".
Прямая речь Караника: "Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ (Белорусский национальный технический университет, – ред.)".
Детали: Студент из Ирана прибыл в Беларусь рейсом из Баку 22 февраля. Сейчас он и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
Отмечается, что в связи с ухудшением эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Минздрав Беларуси принял решение проводить обследование и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из указанных стран в период с 20 февраля.
В Минздраве отметили, что в Беларуси проводят санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса.
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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
- От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.