В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса

В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.

Источник: Минздрав Беларуси, министр здравоохранения Владимир Караник в комментарии БелТА

Дословно Минздрав: "Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана".

Прямая речь Караника: "Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ (Белорусский национальный технический университет, – ред.)".

Детали: Студент из Ирана прибыл в Беларусь рейсом из Баку 22 февраля. Сейчас он и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Отмечается, что в связи с ухудшением эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Минздрав Беларуси принял решение проводить обследование и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из указанных стран в период с 20 февраля.

В Минздраве отметили, что в Беларуси проводят санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса.

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