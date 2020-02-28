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В Україні провели антикоронавірусні навчання

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:19
В Україні провели антикоронавірусні навчання

У столиці провели навчально-тренувальні заняття з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Гарантувати, що випадків зараження на цю хворобу не буде в нашому місті, ми ніяк не можемо. Тому повинні бути готовими, аби мінімізувати можливі наслідки спалаху хвороби. А головне – надати можливим хворим максимально швидко ефективне лікування". 

 
фото kiev.klichko.org

Деталі: Навчання провели в Олександрівській лікарні столиці. Участь у них взяли медики, рятівники, поліція та представники органів місцевої влади.

За легендою, яку відпрацьовували, до столичної лікарні звернулися дві людини. Умовні пацієнти повідомили, що нібито тиждень тому повернулися літаком з Італії, де перебували на заробітках. У них, за легендою, виявили симптоми хвороби  Covid – 19. Умовних пацієнтів одразу доправили до Олександрівської лікарні, де в інфекційному відділенні облаштована одна з лікувальних баз.  

 
фото kiev.klichko.org

Кличко відзначив, що бази для госпіталізації людей з підозрою на коронавірус облаштовані у семи столичних лікарнях, персонал яких підготовлений до різного виду епідемій. 

Зокрема, готові прийняти хворих на коронавірус інфекційні відділення в: Олександрівській клінічній лікарні, Київській міській лікарні № 4, Київській клінічній лікарні № 9, міських дитячих клінічних лікарнях № 1та № 2, міській дитячій інфекційній лікарні, у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини. 

 
фото kiev.klichko.org 

Загалом розгорнуто 482 ліжка, з них для дорослих – 237 ліжок, для дітей – 200 і 45 для вагітних.

Крім того, у структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів, а реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.  

 
фото kiev.klichko.org

Також, за словами Кличка, у всіх цих лікарнях є необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги.

Мер додав, що у Києві підготували дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Наразі усі швидкі двічі на день дезинфікують.

У разі необхідності, за словами Кличка, це робитимуть тричі на добу.

Мер закликав жителів столиці не піддаватися паніці, серйозно ставитися до свого здоров’я і в разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертатися до лікарів. 

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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївмедицина
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