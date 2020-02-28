В Украине провели антикоронавирусные учения

В столице провели учебно-тренировочные занятия по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических мероприятий.

Источник: пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "Гарантировать, что случаев заражения этой болезнью не будет в нашем городе, мы никак не можем. Поэтому должны быть готовы, чтобы минимизировать возможные последствия вспышки болезни. А главное – предоставить возможным больным максимально быстро эффективное лечение".

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Детали: Учения провели в Александровской больнице столицы. Участие в них приняли медики, спасатели, полиция и представители органов местной власти.

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По легенде, которую отрабатывали, в столичную больницу обратились два человека. Условные пациенты сообщили, что якобы неделю назад вернулись самолетом из Италии, где находились на заработках. У них, по легенде, обнаружили симптомы болезни Covid – 19. Условных пациентов сразу доставили в Александровскую больницу, где в инфекционном отделении оборудована одна из лечебных баз.

фото kiev.klichko.org

Кличко отметил, что базы для госпитализации людей с подозрением на коронавирус оборудованы в семи столичных больницах, персонал которых подготовлен к разным эпидемиям.

В частности, готовы принять больных коронавирусом инфекционные отделения в: Александровской клинической больнице, Киевской городской больнице № 4, Киевской клинической больнице № 9, городских детских клинических больницах № 1и № 2, городской детской инфекционной больнице, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

фото kiev.klichko.org

В общем развернуто 482 койки, из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 для беременных.

Кроме того, в структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов, а реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также, по словам Кличко, во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Мэр добавил, что в Киеве подготовили две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Сейчас все "скорые" дважды в день дезинфицируют. В случае необходимости, по словам Кличко, это будут делать три раза в сутки.

Мэр призвал жителей столицы не поддаваться панике, серьезно относиться к своему здоровью и в случае симптомов вирусного заболевания – сразу обращаться к докторам.

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