Уряд готує план протидії впливу коронавірусу на економіку

Кабінет міністрів готує план протидії можливого впливу на економіку китайського коронавірусу COVID-19 за трьома різними сценаріями.

Джерело: міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "У нас… постійно йдуть наради, де ми перевіряємо спроможність різних галузей відреагувати на три сценарії та готуємось до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії.

Наприклад, сьогодні була нарада за участі НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні в нас конкретний план буде".

Деталі: За словами міністра, відповідно до базового сценарію, той, який існує нині, труднощів від поширення коронавірусу не буде.

Також розглядається "сценарій другого рівня" та найскладніший сценарій, це той, який зараз відбувається в Китаї. Водночас, вважає Милованов, останній сценарій в Україні малоймовірний.

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