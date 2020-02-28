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Уряд готує план протидії впливу коронавірусу на економіку

П'ятниця, 28 лютого 2020, 23:56
Уряд готує план протидії впливу коронавірусу на економіку

Кабінет міністрів готує план протидії можливого впливу на економіку китайського коронавірусу COVID-19 за трьома різними сценаріями.

Джерело: міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "У нас… постійно йдуть наради, де ми перевіряємо спроможність різних галузей відреагувати на три сценарії та готуємось до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії. 

Наприклад, сьогодні була нарада за участі НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні в нас конкретний план буде".

Деталі: За словами міністра, відповідно до базового сценарію, той, який існує нині, труднощів від поширення коронавірусу не буде.

Також розглядається "сценарій другого рівня" та найскладніший сценарій, це той, який зараз відбувається в Китаї. Водночас, вважає Милованов, останній сценарій в Україні малоймовірний. 

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • 28 лютого прикордонники в аеропорту "Бориспіль" зафіксували в українки, яка повернулась з Італії, підвищену температуру, жінку передали до одного з медичних закладів Києва для перевірки на коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірусКабінет міністрівМилованов
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