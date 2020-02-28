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Кабмин готовит план противодействия влиянию коронавируса на экономику

Пятница, 28 февраля 2020, 23:56
Кабмин готовит план противодействия влиянию коронавируса на экономику

Кабинет министров готовит план противодействия возможного влияния на экономику китайского коронавируса COVID-19 по трем разным сценариям.

Источник: министр экономики Тимофей Милованов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "У нас ... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии.

Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет".

Детали: По словам министра, согласно базовому сценарию, тот, который существует сейчас, трудностей от распространения коронавируса не будет.

Также рассматривается "сценарий второго уровня" и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае. В то же время, считает Милованов, последний сценарий в Украине маловероятен.

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Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года. В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • 28 февраля пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали у украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева для проверки на коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирусКабинет министровМилованов
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