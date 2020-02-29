Кабмин готовит план противодействия влиянию коронавируса на экономику

Кабинет министров готовит план противодействия возможного влияния на экономику китайского коронавируса COVID-19 по трем разным сценариям.

Источник: министр экономики Тимофей Милованов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "У нас ... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии.

Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет".

Детали: По словам министра, согласно базовому сценарию, тот, который существует сейчас, трудностей от распространения коронавируса не будет.

Также рассматривается "сценарий второго уровня" и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае. В то же время, считает Милованов, последний сценарий в Украине маловероятен.

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