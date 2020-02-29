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В среду ВР будет голосовать за отставку Гончарука – источник

Суббота, 29 февраля 2020, 10:11
В среду ВР будет голосовать за отставку Гончарука – источник

Скорее всего, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду будет голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.

Источник: собеседник УП в Офисе президента

Детали: По словам источника, на 99% на заседании будет проходить голосование за отставку премьера.

Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вицепремьера Дениса Шмыгаля.

По данным источника УП, в пятницу состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.

В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.

Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську.

Премьер также отметил, что принимает волю президента.

В то же время источники УП сообщают, что Гончарук не написал новое заявление об отставке, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Что предшествовало: 28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю парламента Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве.

Верховная Рада соберется в 16 часов 4 марта.

Украинская правда

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Темы: ГончарукКабинет министровВерховная РадаЗеленский
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