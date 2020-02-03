Франція першою у світі приймає закон, що забороняє викидати нерозпродані товари

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Понеділок, 3 лютого 2020, 00:18

Парламент Франції, за твердженням французького уряду, ухвалив перший у світі закон, що передбачає заборону на знищення нерозпроданих товарів.

Джерело: The Guardian

Дослівно: "У Франції відповідно до закону про боротьбу з відходами, ухваленого парламентом у четвер, дизайнерським фірмам та компаніям, що виробляють предмети розкоші, можуть заборонити знищувати непродані або повернені товари".

Деталі: Згідно з законом, тепер усі товари, що не знайшли свого покупця, виробники дизайнерського одягу та предметів розкоші, а також компанії, які виробляють косметику та електронні прилади, мають переробляти, віддавати на благодійність або використовувати повторно.

Водночас забороняється використання паперу для видачі квитанцій та одноразових пластикових виробів, натомість аптеки заохочуватимуть продавати певні медичні засоби індивідуальними дозами.

Теми: Франція екологія


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