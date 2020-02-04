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Турецькі військові обстріляли сили Асада 

Вівторок, 4 лютого 2020, 04:53

Військові сили Туреччини обстріляли позиції Башара Асада на півночі Сирії. У результаті чого, за попередніми даними, 13 сирійських військових загинули.

Джерело: DW

Деталі: Також 20 військових зазнали поранень. Офіційний Дамаск не підтвердив загибель своїх військових. 

Таким чином Туреччина відповіла на обстріл власних позицій.

Про кількість загиблих повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Окрім цього, спостерігачі зафіксували загибель 14-ти цивільних, ймовірно, від авіаударів російських літаків. 

Перед цим сили Асада обстріляли турецькі сили. Попередньо, постраждали 8 турецьких бійців. 

Нагадуємо:

  • 2 лютого повідомлялось, що Туреччина продовжувала стягувати військову техніку на кордон з Сирією. Тоді понад 200 одиниць турецької військової техніки в'їхали на північний захід Сирії на тлі масштабного просування армії режиму Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив, що не виключає можливості проведення нової військової операції, якщо ситуація щодо сирійської провінції Ідліб не буде врегульована негайно.
  • Раніше Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.

Українська правда

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Теми: СиріяТуреччинавійна
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