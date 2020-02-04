Турецькі військові обстріляли сили Асада 

Військові сили Туреччини обстріляли позиції Башара Асада на півночі Сирії. У результаті чого, за попередніми даними, 13 сирійських військових загинули.

Джерело: DW

Деталі: Також 20 військових зазнали поранень. Офіційний Дамаск не підтвердив загибель своїх військових.

Таким чином Туреччина відповіла на обстріл власних позицій.

Про кількість загиблих повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Окрім цього, спостерігачі зафіксували загибель 14-ти цивільних, ймовірно, від авіаударів російських літаків.

Перед цим сили Асада обстріляли турецькі сили. Попередньо, постраждали 8 турецьких бійців.

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