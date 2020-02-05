Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що він особисто тричі особисто звертався до генерального прокурора Ірану, але відповіді не отримав.

Джерело: засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 5 лютого

Пряма мова: "Я особисто звертався тричі звертався до генерального прокурора Ірану із запитами про надання міжнародної правової допомоги.

Ми просили надати, окрім тих доказів, які необхідні слідству, і докази на підставі яких затримали осіб в Ірані. Була інформація нещодавно, що за вчинення цього злочину в Ірані, затримали 3-4 осіб, які зараз перебувають у місцях попереднього ув’язнення.

Нажаль, прямої комунікації із правоохоронними органами Ірану поки що немає. Швидше за все єдиний варіант, де ми можемо досягти прогресу – це дипломатичні шляхи".

Деталі: За його словами, чорні скриньки досі в Ірані і Україна працює над тим, аби їх розшифровували тут, проте поки що Іран не відповідає.

Рябошапка також зазначив, що українська сторона запропонувала представникам країн, чиї громадяни загинули під час авіакатастрофи, створити спільну слідчу групу.

Що було раніше: Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має запис, який доводить: Іран від самого початку знав про збиття українського літака МАУ ракетою.

Згодом Іран заявив, що після витоку аудіозапису переговорів з пілотом іранського літака більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.

Що передувало: