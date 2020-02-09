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В Азербайджані вперше проходять дострокові парламентські вибори

Неділя, 9 лютого 2020, 10:58

В Азербайджані у неділю вперше проходять позачергові вибори до парламенту - Міллі меджліс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Боротьбу за 125 місць у парламенті ведуть 1314 кандидати.

До списків виборців включено понад 5,3 млн громадян республіки, які мають право голосу.

В Азербайджані законодавством не передбачено нижній поріг явки на парламентських виборах, вони будуть визнані такими, що відбулися за будь-якої явки. Переможцями будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Очікується, що ЦВК оголосить попередні підсумки виборів не пізніше 12 лютого, а остаточні - до 26 березня 2020 року.

Чергові вибори до парламенту Азербайджану повинні були відбутися в останню неділю листопада 2020 року.

Але у листопаді минулого року правляча партія "Ені Азербайджан" ініціювала процес розпуску парламенту,  після чого президент Азербайджану Ільхам Алієв розпустив парламент країни. 

Теми: Азербайджанвибори
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