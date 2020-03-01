Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков

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Неділя, 1 березня 2020, 12:36

Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку до парламенту не надходила.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні (1 березня - ред.) жодних заяв до Верховної Ради не надходило".

Нагадаємо,

  • 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.
  • Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.
  • За інформацією співрозмовників УП в Офісі президента, на позачерговому засіданні ВР, скоріш за все, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
  • Згодом апарат ВР оприлюднив порядок денний позачергового пленарного засідання, ще зазначено, що 4 березня серед іншого планується розгляд  питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Теми: Гончарук прем'єр Верховна Рада Разумков Дмитро


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