Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков
Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку до парламенту не надходила.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова
Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні (1 березня - ред.) жодних заяв до Верховної Ради не надходило".
Нагадаємо,
- 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.
- Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.
- За інформацією співрозмовників УП в Офісі президента, на позачерговому засіданні ВР, скоріш за все, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
- Згодом апарат ВР оприлюднив порядок денний позачергового пленарного засідання, ще зазначено, що 4 березня серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.