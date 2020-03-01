Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков

Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку до парламенту не надходила.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, УНІАН

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні (1 березня - ред.) жодних заяв до Верховної Ради не надходило".

Деталі: Також Разумков повідомив, що спілкувався в неділю з президентом Володимиром Зеленським з приводу питань, які винесені на позачергове засідання Верховної Ради.

Спікер ВР зазначив, що необхідність позачергового засідання пов'язана з тим, що питання, запропоновані на розгляд парламенту, "дійсно важливі і актуальні".

Разумков нагадав, що парламент розглядає законопроект про ринок землі і не може розглядати інші питання, поки не буде проголосований цей законопроєкт.

За його словами, у зв'язку з цим і виникла необхідність розглянути на позачерговому засіданні "деякі важливі законопроекти і теми, які сьогодні є в порядку денному суспільства, тому президент і запропонував їх розглянути у середу".

Разом з тим Разумков не уточнив, про що саме йтиметься при розгляді питання про Кабінет міністрів, зазначивши, що буде розмова про діяльність уряду, куди будуть запрошені усі члени Кабміну.

За словами спікера ВР, він на 99% упевнений, що члени уряду прийдуть на засідання парламенту.

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