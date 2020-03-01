Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков

Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку до парламенту не надходила.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні (1 березня - ред.) жодних заяв до Верховної Ради не надходило".

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