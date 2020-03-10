Суд избрал Федине меру пресечения
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Вторник, 10 марта 2020, 14:48
Печерский райсуд Киева избрал для народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства.
Источник: заседание суда
Детали: Сторона обвинения просила для Федыны меру пресечения в виде личного обязательства.
Судья Кристина Константинова удовлетворила ходатайство прокуратуры частично и применила к Федыне меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.
В частности, Федина должна прибывать в определенное время к следователю, прокурору, не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурара или суда, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы.
В удовлетворении остальных ходатайств суд отказал.
Дополняется...
Предыстория:
- София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
- 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
- 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал "Марусе Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства, обязал ее носить электронный браслет.
Украинская правда
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