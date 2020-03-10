Суд избрал Федине меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал для народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: заседание суда

Детали: Сторона обвинения просила для Федыны меру пресечения в виде личного обязательства.

Судья Кристина Константинова удовлетворила ходатайство прокуратуры частично и применила к Федыне меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.

В частности, Федина должна прибывать в определенное время к следователю, прокурору, не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурара или суда, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы.

В удовлетворении остальных ходатайств суд отказал.

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