Суд избрал Федине меру пресечения

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Вторник, 10 марта 2020, 14:48

Печерский райсуд Киева избрал для народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: заседание суда

Детали: Сторона обвинения просила для Федыны меру пресечения в виде личного обязательства.

Судья Кристина Константинова удовлетворила ходатайство прокуратуры частично и применила к Федыне меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.

В частности, Федина должна прибывать в определенное время к следователю, прокурору, не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурара или суда, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы.

В удовлетворении остальных ходатайств суд отказал.

Дополняется...

Предыстория:

  • София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
  • 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
  • 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал "Марусе Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства, обязал ее носить электронный браслет.

Украинская правда
Темы: Федина Европейская солидарность Верховная Рада суд


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