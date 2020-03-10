Суд избрал Федине меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал для народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: заседание суда

Детали: Сторона обвинения просила для Федыны меру пресечения в виде личного обязательства.

Судья Кристина Константинова удовлетворила ходатайство прокуратуры частично и применила к Федыне меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.

В частности, Федина должна прибывать в определенное время к следователю, прокурору, не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурара или суда, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы.

В удовлетворении других ходатайств (сдать на хранение паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронное средство контроля) суд отказал.

Адвокат Федыны заявил, что она является нардепом, поэтому сдавать паспорта ей нельзя, потому что она не сможет представлять Украину на международной арене.

Федина сказала, что в случае пресечения не сможет ездить к больному отцу и ухаживать за ним. А также сказала, что много путешествует за границу как нардеп и извлечение загранпаспорта ограничит ее депутатские полномочия.

Нардеп во время своей речи в суде чуть не расплакалась. По ее словам, прежде всего, она остается волонтером, а потом уже нардепом.

Прямая речь: "Я волонтер. Мне неоднократно мои коллеги депутаты говорили, что я теперь политик и должна говорить не как волонтер, а как политик. Пока идет война в моей стране, пока моих защитников убивают я остаюсь прежде всего волонтером. И да, я буду говорить все, что по моему мнению, сможет помочь защитить военнослужащих.

Я считаю, что каждый из нас виноват перед каждым из военнослужащих.

Президент, главнокомандующий, простой человек, журналист, никто не имеет права некорректно говорить с теми, кто ушел добровольно в самые трудные времена, не имея оружия, защищать Украину, а тем более некорректно с нашими защитниками не имеет права говорить человек, который 4 раза уклонялся от повестки и не пошел служить в армию".

После ее слов в зале заседания сторонники Федыны скандировали: "София".

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