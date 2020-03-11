Кабінет міністрів призначив Шубіна Віталія виконуючим обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля.

Джерело: повідомлення на сайті урядового порталу

Деталі: До цього Шубін займав посаду першого заступника тодішнього очільника міненерго Олексія Оржеля.

Окрім Шубіна, Кабмін також призначив Павла Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Полюховича Юрія в.о. міністра освіти і науки та Фоменко Світлану в.о.міністра культури, молоді та спорту.

Відповідні призначення були прийняті на позачерговому засіданні 10 березня.

Таким чином вільних портфелів очільників міністерств більше не залишилось.

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