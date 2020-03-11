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Уряд Шмигаля укомплектували всіма в.о. міністрів

Середа, 11 березня 2020, 01:44
Уряд Шмигаля укомплектували всіма в.о. міністрів
Віталій Шубін

Кабінет міністрів призначив Шубіна Віталія виконуючим обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля. 

Джерело: повідомлення на сайті урядового порталу

Деталі: До цього Шубін займав посаду першого заступника тодішнього очільника міненерго Олексія Оржеля. 

Окрім Шубіна, Кабмін також призначив Павла Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Полюховича Юрія в.о. міністра освіти і науки та Фоменко Світлану в.о.міністра культури, молоді та спорту.

Відповідні призначення були прийняті на позачерговому засіданні 10 березня.

Таким чином вільних портфелів очільників міністерств більше не залишилось.

Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля та за новий склад уряду.
  • Але ще 4 посади міністрів залишалися вакантними.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівШмигаль
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