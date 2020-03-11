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Правительство Шмыгаля укомплектовали всеми и.о. министров

Среда, 11 марта 2020, 01:44
Правительство Шмыгаля укомплектовали всеми и.о. министров
Виталий Шубин

Кабинет министров назначил Шубина Виталия исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: сообщение на сайте правительственного портала

Детали: До этого Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.

Кроме Шубина, Кабмин также назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Полюховича Юрия и.о. министра образования и науки и Фоменко Светлану и.о. министра культуры, молодежи и спорта.

Соответствующие назначения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.

Таким образом свободных портфелей руководителей министерств больше не осталось.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровШмыгаль
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