Кабинет министр назначил Шубина Виталия исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: сообщение на сайте правительственного портала

Детали: До этого Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.

Кроме Шубина, Кабмин также назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Полюховича Юрия и.о. министра образования и науки и Фоменко Светлану и.о. министра культуры, молодежи и спорта.

Соответствующие назначения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.

Таким образом свободных портфелей руководителей министерств больше не осталось.

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