Правительство Шмыгаля укомплектовали всеми и.о. министров
Среда, 11 марта 2020, 01:44
Кабинет министров назначил Шубина Виталия исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.
Источник: сообщение на сайте правительственного портала
Детали: До этого Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.
Кроме Шубина, Кабмин также назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Полюховича Юрия и.о. министра образования и науки и Фоменко Светлану и.о. министра культуры, молодежи и спорта.
Соответствующие назначения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.
Таким образом свободных портфелей руководителей министерств больше не осталось.
Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.
- В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.
- Но еще 4 должности министров оставались вакантными.
Украинская правда