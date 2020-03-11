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Кличко розповів, хто врятував його від звільнення

Середа, 11 березня 2020, 09:52
Кличко розповів, хто врятував його від звільнення

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що від звільнення з посади голови Київської адміністрації його врятувала підтримка киян.

Джерело: інтерв’ю Кличка ВВС

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про демократичну країну, то єдиний спосіб змінити владу – вибори.

У цьому контексті зараз розвивається дискусія: хто ж врятував Кличка? Називають Джуліані, Єрмака, багато прізвищ. Я можу сказати тільки одне: в цій ситуації я можу опиратися тільки на киян.

Наскільки я пам'ятаю останні показники, рейтинг Кличка в більше ніж два рази перевищував рейтинг Ткаченка (головний претендент від "Слуги народу", – ред.).

Мене не потрібно рятувати. Все, що я роблю, я роблю щиро, працюю на 110%, щоб місто Київ було європейським".

Деталі: За словами Кличка, у нової влади було "велике бажання контролювати всі гілки влади, змінити мера чи поставити людину, яка буде "смотрящим"", але за Конституцією і за рішенням Конституційного суду від 2003 року, людина, обрана київським міським головою, для повної реалізації своїх повноважень і очікувань киян, має бути призначена керівником КМДА.

Мер також заперечує, що у порятунку його від звільнення брав якусь участь новий голова Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Кличка, він комунікує з Єрмаком по роботі, але "жодного разу не порушував питання, як врятуватися на посаді".

Також мер Києва переконаний, що до його збереження на посаді ніяк не причетний радник Трампа Рудольф Джуліані, з яким він знайомий з 2006 року і неодноразово зустрічався.

Крім того, Кличко запевняє, що "жодного разу не говорив про порятунок" з президентом Володимиром Зеленським. Мовляв, вони розмовляли лиш про проблемні питання у Києві і те, що йому, як меру, і киянам потрібна підтримка Кабінету міністрів, Верховної Ради та президента.

Що було раніше: У лютому мер Києва Віталій Кличко пропонував Офісу президента дочекатись місцевих виборів і висунути своїх кандидатів на посаду мера столиці.

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Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня 2019 року, але уряд Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня 2019 року новий Кабмін Олексія Гончарука погодив звільнення Кличка. Мер Києва назвав це рішення незаконним.
  • За даними УП, восени команда Зеленського мала дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександра Ткаченка (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • За даними джерел УП, саме нинішній глава ОП Андрій Єрмак нібито переконав Зеленського не звільняти Кличка з посади голови КМДА, як цього свого часу вимагав колишній голова ОП Андрій Богдан.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївмісцева влада
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