Кличко рассказал, кто спас его от увольнения

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Среда, 11 марта 2020, 10:52

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что от увольнения с должности главы Киевской администрации его спасла поддержка киевлян.

Источник: интервью Кличко ВВС

Прямая речь: "Если мы говорим о демократической стране, то единственный способ изменить власть – выборы.

В этом контексте сейчас развивается дискуссия: кто же спас Кличко? Называют Джулиани, Ермака, много фамилий. Я могу сказать только одно: в этой ситуации я могу опираться только на киевлян.

Насколько я помню последние показатели, рейтинг Кличко в более чем два раза превышал рейтинг Ткаченко (главный претендент от "Слуги народа", – ред.).

Меня не нужно спасать. Все, что я делаю, я делаю искренне, работаю на 110%, чтобы город Киев был европейским".

Детали: По словам Кличко, у новой власти было "большое желание контролировать все ветви власти, заменить мэра или поставить человека, который будет "смотрящим"", но по Конституции и по решению Конституционного суда от 2003 года, человек, избранный Киевским городским головой, для полной реализации своих полномочий и ожиданий киевлян, должен быть назначен руководителем КГГА.

Мэр также отрицает, что в спасении его от увольнения принимал какое-то участие новый глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кличко, он коммуницирует с Ермаком по работе, но "ни разу не ставил вопрос, как остаться в должности".

Также мэр Киева убежден, что к его сохранению в должности никакого отношения не имеет советник Трампа Рудольф Джулиани, с которым он знаком с 2006 года и неоднократно встречался.

Кроме того, Кличко уверяет, что "ни разу не говорил о спасении" с президентом Владимиром Зеленским. Мол, они разговаривали только о проблемных вопросах в Киеве и о том, что ему, как мэру, и киевлянам нужна поддержка Кабинета министров, Верховной Рады и президента.

Что было раньше: В феврале мэр Киева Виталий Кличко предлагал Офису президента дождаться местных выборов и выдвинуть своих кандидатов на должность мэра столицы.

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История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля 2019 года, но правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось.
  • 4 сентября 2019 года Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Мэр Киева назвал это решение незаконным.
  • По данным УП, осенью у команды Зеленского было две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • По данным источников УП, именно нынешний глава ОП Андрей Ермак якобы убедил Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как в свое время требовал бывший глава ОП Андрей Богдан.

Темы: Виталий Кличко Киев местная власть


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