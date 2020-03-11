Кличко рассказал, кто спас его от увольнения

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что от увольнения с должности главы Киевской администрации его спасла поддержка киевлян.

Источник: интервью Кличко ВВС

Прямая речь: "Если мы говорим о демократической стране, то единственный способ изменить власть – выборы.

В этом контексте сейчас развивается дискуссия: кто же спас Кличко? Называют Джулиани, Ермака, много фамилий. Я могу сказать только одно: в этой ситуации я могу опираться только на киевлян.

Насколько я помню последние показатели, рейтинг Кличко в более чем два раза превышал рейтинг Ткаченко (главный претендент от "Слуги народа", – ред.).

Меня не нужно спасать. Все, что я делаю, я делаю искренне, работаю на 110%, чтобы город Киев был европейским".

Детали: По словам Кличко, у новой власти было "большое желание контролировать все ветви власти, заменить мэра или поставить человека, который будет "смотрящим"", но по Конституции и по решению Конституционного суда от 2003 года, человек, избранный Киевским городским головой, для полной реализации своих полномочий и ожиданий киевлян, должен быть назначен руководителем КГГА.

Мэр также отрицает, что в спасении его от увольнения принимал какое-то участие новый глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кличко, он коммуницирует с Ермаком по работе, но "ни разу не ставил вопрос, как остаться в должности".

Также мэр Киева убежден, что к его сохранению в должности никакого отношения не имеет советник Трампа Рудольф Джулиани, с которым он знаком с 2006 года и неоднократно встречался.

Кроме того, Кличко уверяет, что "ни разу не говорил о спасении" с президентом Владимиром Зеленским. Мол, они разговаривали только о проблемных вопросах в Киеве и о том, что ему, как мэру, и киевлянам нужна поддержка Кабинета министров, Верховной Рады и президента.

Что было раньше: В феврале мэр Киева Виталий Кличко предлагал Офису президента дождаться местных выборов и выдвинуть своих кандидатов на должность мэра столицы.

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