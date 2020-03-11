Охоронця уламків МН-17 звільнили від відповідальності за угоду зі слідством
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області звільнив від кримінальної відповідальності уродженця Єнакієве, який охороняв уламки літака Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17.
Джерело: Судовий репортер з посиланням на ухвалу від 6 березня
Деталі: Під час допиту підозрюваний повідомив правоохоронцям про інших учасників так званого підрозділу НЗФ "Народне ополчення Донбасу" та осіб, з якими він охороняв збитий літак, їх загальну кількість та місце розташування.
Прокурор в суді підтвердив, що чоловік сприяв правоохоронним органам у розкритті злочинів "ДНР", а потім попросив звільнити його від відповідальності та закрити справу.
Початкову підозру в участі у незаконних збройних формуваннях змінили на участь у терористичній організації. За першою кваліфікацією йому загрожувало від 3 до 8 років позбавлення волі, а за другою вже від 8 до 15.
Що було раніше: У серпні 2014 року цей чоловік прибув у село Грабове Донецької області, де йому видали військову форму російського зразка та доручили чергування та охорони блок посту терористичної організації "ДНР", а також місця падіння збитого 17.07.2014 цивільного літака Boeing 777 Malaysia Airlines Flight.
На місці падіння літака знаходив особисті речі пасажирів – іграшки, дитяче взуття, ноутбук, 11 паспортів громадян "азіатської зовнішності". Ці предмети він передав представникам "ДНР", за що отримав 25 тисяч російських рублів.
Передісторія:
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетоюнад контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
- Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
- 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").
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