Охранника обломков МН-17 освободили от ответственности за сделку со следствием
Бердянский горрайонный суд Запорожской области освободил от уголовной ответственности уроженца Енакиево, охранявшего обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17.
Источник: Судебный репортер со ссылкой на постановление от 6 марта
Детали: Во время допроса подозреваемый сообщил правоохранителям о других участниках так называемого подразделения НЗФ "Народное ополчение Донбасса" и лиц, с которыми он охранял сбитый самолет, их общее количество и местоположение.
Прокурор в суде подтвердил, что человек способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений "ДНР", а затем попросил освободить его от ответственности и закрыть дело.
Начальное подозрение в участии в незаконных вооруженных формирования изменили на участие в террористической организации. По первой квалификации ему грозило от 3 до 8 лет лишения свободы, а по второй уже от 8 до 15.
Что было раньше: В августе 2014 году этот человек прибыл в село Грабово Донецкой области, где ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурство и охрану блокпоста террористической организации "ДНР", а также места падения сбитого 17.07.2014 гражданского самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight.
Во время дежурства на блок постах он получал AK-74 и ПМ.
На месте падения самолета находил личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил 25 000 российских рублей.
Предыстория:
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
- Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
- Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
- 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").
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