Охранника обломков МН-17 освободили от ответственности за сделку со следствием

Бердянский горрайонный суд Запорожской области освободил от уголовной ответственности уроженца Енакиево, охранявшего обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17.

Источник: Судебный репортер со ссылкой на постановление от 6 марта

Детали: Во время допроса подозреваемый сообщил правоохранителям о других участниках так называемого подразделения НЗФ "Народное ополчение Донбасса" и лиц, с которыми он охранял сбитый самолет, их общее количество и местоположение.

Прокурор в суде подтвердил, что человек способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений "ДНР", а затем попросил освободить его от ответственности и закрыть дело.

Начальное подозрение в участии в незаконных вооруженных формирования изменили на участие в террористической организации. По первой квалификации ему грозило от 3 до 8 лет лишения свободы, а по второй уже от 8 до 15.

Что было раньше: В августе 2014 году этот человек прибыл в село Грабово Донецкой области, где ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурство и охрану блокпоста террористической организации "ДНР", а также места падения сбитого 17.07.2014 гражданского самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight.

Во время дежурства на блок постах он получал AK-74 и ПМ.

На месте падения самолета находил личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил 25 000 российских рублей.

Предыстория:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Знать больше: В двух шагах от Гааги: чего ждать от первого суда о сбитом Боинге MH17

8 вопросов о новом гаагском суде: кого и как накажут за сбитый лайнер MH17