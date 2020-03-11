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Охранника обломков МН-17 освободили от ответственности за сделку со следствием

Среда, 11 марта 2020, 17:51
Охранника обломков МН-17 освободили от ответственности за сделку со следствием

Бердянский горрайонный суд Запорожской области освободил от уголовной ответственности уроженца Енакиево, охранявшего обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17.

Источник: Судебный репортер со ссылкой на постановление от 6 марта

Детали: Во время допроса подозреваемый сообщил правоохранителям о других участниках так называемого подразделения НЗФ "Народное ополчение Донбасса" и лиц, с которыми он охранял сбитый самолет, их общее количество и местоположение.

Прокурор в суде подтвердил, что человек способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений "ДНР", а затем попросил освободить его от ответственности и закрыть дело.

Начальное подозрение в участии в незаконных вооруженных формирования изменили на участие в террористической организации. По первой квалификации ему грозило от 3 до 8 лет лишения свободы, а по второй уже от 8 до 15.

Что было раньше: В августе 2014 году этот человек прибыл в село Грабово Донецкой области, где ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурство и охрану блокпоста террористической организации "ДНР", а также места падения сбитого 17.07.2014 гражданского самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight.

Во время дежурства на блок постах он получал AK-74 и ПМ.

На месте падения самолета находил личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил 25 000 российских рублей.

Предыстория:  

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска. 
  • Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
  • 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Знать больше: В двух шагах от Гааги: чего ждать от первого суда о сбитом Боинге MH17

8 вопросов о новом гаагском суде: кого и как накажут за сбитый лайнер MH17

Украинская правда
Темы: MH17судДонецк
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