Нацкорпус подав до СБУ заяву про державну зраду Сивохо

Національний корпус направив до Служби безпеки повідомлення про вчинення держзради радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, який 12 березня ініціював у Києві презентацію "Національна платформа примирення і єдності".

Джерело: пресслужба "Нацкорпусу"

Дослівно: "Будь-які спроби "налагодження діалогу" з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяють незаконній окупації території України, є державною зрадою та посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України" відповідно до ст. 110, 111 КК України.

Вважаємо, що у діях гр.Сивохо С.А. та інших невідомих осіб, які організували масовий захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності", наявний склад злочину, передбачений вищевказаними статтями Кримінального кодексу.

Вважаємо, що гр.Сивохо С.А. та інші особи в період збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією надали іноземній державі (Російській Федерації) допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

Деталі: У "Нацкорпусі" зазначають, що формулювання "щодо примирення і єдності" з окупантом є протизаконним.

Там посилають на закон, відповідно до якого окремі райони Донецької та Луганської областей є "тимчасово окупованою територією України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль".

У заяві зазначається, що "зусиллями Сивохи…може виникнути уявлення про те, що збройна агресія з боку Росії є насправді "внутрішнім громадянським конфліктом", а "платформа примирення" в умовах окупації - сприяє протиправним діям РФ.

У зв’язку із цим Нацкорпус просить СБУ зареєструвати повідомлення про вчинення злочину до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбачених ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 ККУ.

За словами глави "Нацкорпусу" Андрія Білецького, 12 березня правоохоронці затримали 6 ветеранів АТО.

Що передувало: Радника секретаря РНБО Сергія Сивохо виштовхали з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. За даними ЗМІ, це були ветерани полку "Азов".

Сивохо анонсував старт "Національної платформи примирення і єдності" для того, щоб "допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути".

12 березня до проведення заходу Сивохо у КВЦ "Парковий" обступили і на підвищених тонах щось йому доводили. Потім чоловіки зі словами "до побачення" почали виштовхувати радника секретаря РНБО у бік виходу з будівлі. Сивохо впав на підлогу, а потім підвівся і накульгуючи вийшов із зали.

Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

У звязку із подією, правоохоронці затримали і доставили до поліцейського відділку на Печерську 15 осіб. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії активістів, які зірвали презентацію Сивохо, але зазначив, що той ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.

Данілов наголосив, що кожен із його радників має свою власну позицію.