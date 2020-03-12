Нацкорпус подал в СБУ заявление о государственной измене Сивохо

Национальный корпус заявил, что направил в Службу безопасности сообщение о совершении госизмены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве презентацию "Национальная платформа примирения и единства".

Источник: пресс-служба "Нацкорпуса"

Дословно: "Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины.

Считаем, что в действиях гр.Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеющийся состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса.

Считаем, что гр.Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

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