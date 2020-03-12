Нацкорпус подал в СБУ заявление о государственной измене Сивохо

Национальный корпус направил в Службу безопасности сообщение о совершении госизмены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве презентацию "Национальная платформа примирения и единства".

Источник: пресс-служба "Нацкорпуса"

Дословно: "Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины.

Считаем, что в действиях гр.Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеющийся состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса.

Считаем, что гр.Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Детали: В "Нацкорпусе" отмечают, что формулировка "по примирению и единству" с оккупантом является противозаконной.

Там посылаются на закон, согласно которому отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территорией Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

В заявлении отмечается, что "усилиями Сивохо...может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле "внутренний гражданский конфликт", а "платформа примирения" в условиях оккупации - способствует противоправным действиям РФ.

В связи с этим Нацкорпус просит СБУ зарегистрировать сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренных ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 УК.

По словам главы "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, 12 марта правоохранители задержали 6 ветеранов АТО.

Что предшествовало: Советника секретаря СНБО Сергея Сивохо вытолкали из его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе. По данным СМИ, это были ветераны полка "Азов".

Сивохо анонсировал старт "Национальной платформы примирения и единства" для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать".

12 марта до проведения мероприятия Сивохо в КВЦ "Парковый" обступили и на повышенных тонах что-то ему доказывали. Затем мужчины со словами "до свидания" начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. Сивохо упал на пол, а потом встал и прихрамывая вышел из зала.

Позже в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать.

В связи с событием, правоохранители задержали и доставили в полицейский участок на Печерске 15 человек. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, которые сорвали презентацию Сивохо, но отметил, что тот никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.

Данилов отметил, что каждый из его советников имеет свою собственную позицию.