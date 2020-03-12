Усього в Україну хотіли завезти три "Бука" з Росії – Bellingcat у справі MH17
Росія відправила на непідконтрольну територію України два зенітно-ракетних комплекси "Бук" та планувала завезти ще третій.
Джерело: засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Гіґґінса: "Перший прибув за кілька днів до того, як MH17 був збитий, але він зламався та повернувся до Росії. Тоді Росія намагалася відправити ще два у ніч проти 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, бо бракувало автотягачів для транспортування "Бука".
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Передісторія:
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
- Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
- 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").