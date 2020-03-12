Усього в Україну хотіли завезти три "Бука" з Росії – Bellingcat у справі MH17

Росія відправила на непідконтрольну територію України два зенітно-ракетних комплекси "Бук" та планувала завезти ще третій.

Джерело: засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Гіґґінса: "Перший прибув за кілька днів до того, як MH17 був збитий, але він зламався та повернувся до Росії. Тоді Росія намагалася відправити ще два у ніч проти 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, бо бракувало автотягачів для транспортування "Бука".

Знати більше: За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17

8 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17

Передісторія: