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Всего в Украину хотели завезти три "Бука" из России - Bellingcat по делу MH17

Четверг, 12 марта 2020, 16:45
Всего в Украину хотели завезти три Бука из России - Bellingcat по делу MH17

Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплекса "Бук" и планировала завезти еще третий.

Источник: основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Хиггинса: "Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука".

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Предыстория:  

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска. 
  • Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
  • 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Украинская правда
Темы: MH17Росcиябоевые действияДонбасс
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