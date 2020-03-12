Всего в Украину хотели завезти три "Бука" из России - Bellingcat по делу MH17

Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплекса "Бук" и планировала завезти еще третий.

Источник: основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Хиггинса: "Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука".

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