Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Больная коронавирусом женщина 8 марта посещала церковь

Четверг, 12 марта 2020, 20:14
Больная коронавирусом женщина 8 марта посещала церковь
иллюстративное фото

Женщина с Житомирщины, у которой диагностировали коронавирус, 8 марта была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

Источник: директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "8 березня эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует".

Детали: Парамонов сообщил, что сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Как добавил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, на обсервации находятся 6 родственников больной и 4 ее гостей из Радомышля. Еще 2 гостей из Киева также будут на обсервации.

Пока у родных женщины коронавирус не обнаружен.

Что предшествовало: В Житомире сообщили, что 70-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, находится в состоянии средней тяжести, имеет двустороннее воспаление легких. Ранее она вернулась из Польши через Львов.

Напомним: На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы из дому. Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Предыстория:

  • Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • Это уже три подтвержденных случаях коронавируса в Украине.
  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Житомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: