Больная коронавирусом женщина 8 марта посещала церковь

Женщина с Житомирщины, у которой диагностировали коронавирус, 8 марта была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

Источник: директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "8 березня эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует".

Детали: Парамонов сообщил, что сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Как добавил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, на обсервации находятся 6 родственников больной и 4 ее гостей из Радомышля. Еще 2 гостей из Киева также будут на обсервации.

Пока у родных женщины коронавирус не обнаружен.

Что предшествовало: В Житомире сообщили, что 70-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, находится в состоянии средней тяжести, имеет двустороннее воспаление легких. Ранее она вернулась из Польши через Львов.

Напомним: На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы из дому. Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Предыстория:

Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Это уже три подтвержденных случаях коронавируса в Украине.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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