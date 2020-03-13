Укрзалізниця скасувала всі поїзди до Словаччини

Укрзалізниця призупинила пасажирське сполучення зі Словаччиною з 13 березня через оголошення надзвичайного стану у цій країні.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Дослівно: "За рішенням Словацької Республіки з 7-ї ранку 13 березня призупинено пасажирське залізничне сполучення з цією країною.

Скасовані наступні поїзди:

▪️№ 960/961 Кошице – Мукачево;

▪️№ 962/963 Кошице – Мукачево;

▪️№ 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп;

▪️№ 8862/8861 Кошице – Чоп;

▪️безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ – Кошице".

Деталі: Продаж квитків на зазначені поїзди призупинено.

Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться у квиткових касах Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами.

Повідомляється, що поїзди Кошице – Мукачево, Чієрна над Тисою – Чоп та Кошице – Чоп залишилися на території Словацької Республіки.

Пасажири безпересадкового вагону Київ – Кошице, що відправився 12 березня з Києва, залишили поїзд на станції Чоп. Повертатися до Києва вони відмовилися.

Станом на 13 березня інші міжнародні поїзди та поїзди внутрішнього сполучення курсують за графіком.

При перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скрінінг.

Що було раніше: З 13 березня Словаччина обмежила пропуск громадян на свою територію, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції. Автобусне сполучення з країною призупинене.

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