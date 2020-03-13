Укрзализныця отменила все поезда в Словакию

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Пятница, 13 марта 2020, 12:36

Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "По решению Словацкой Республики с 7 утра 13 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

Отменены следующие поезда:

▪️№ 960/961 Кошице – Мукачево;

▪️№ 962/963 Кошице – Мукачево;

▪️№ 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;

▪️№ 8862/8861 Кошице – Чоп;

▪️безпересадковий вагон Укрзализныци № 26/382 Киев – Кошице".

Детали: Продажа билетов на указанные поезда приостановлена.

Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится в билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам.

Сообщается, что поезда Кошице – Мукачево, Чиерна над Тисой – Чоп и Кошице – Чоп остались на территории Словацкой Республики.

Пассажиры беспересадочного вагона Киев – Кошице, который отправился 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

По состоянию на 13 марта другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику.

При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Что было раньше: С 13 марта Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Автобусное сообщение со страной приостановлено.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 

Украинская правда
Темы: Укрзализныця Словакия коронавирус


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