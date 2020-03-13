Кличко просить закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Джерело: пресслужба Кличка

Пряма мова: "Ми робимо все можливе, аби не допустити поширення хвороби в Києві й Україні. Аеропорти – ворота в нашу країну, і один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей.

Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом".

Деталі: Кличко додав, що усі наразі бачать, що до Києва досі прямують рейси з Мілану, де, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу.

Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для упередження можливого розповсюдження захворювання.

Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати коронавірус у пацієнтів.

Що було раніше: Укрзалізниця призупинила пасажирське сполучення зі Словаччиною з 13 березня через оголошення надзвичайного стану у цій країні.

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