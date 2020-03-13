Кличко просить закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

8972 перегляди
П'ятниця, 13 березня 2020, 13:02

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Джерело: пресслужба Кличка

Пряма мова: "Ми робимо все можливе, аби не допустити поширення хвороби в Києві й Україні. Аеропорти – ворота  в нашу країну, і один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей.

Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом".

Деталі: Кличко додав, що усі наразі бачать, що до Києва досі прямують рейси з Мілану, де, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу.

Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для упередження можливого розповсюдження захворювання.

Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати коронавірус у пацієнтів. 

Що було раніше: Укрзалізниця призупинила пасажирське сполучення зі Словаччиною з 13 березня через оголошення надзвичайного стану у цій країні.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.

Українська правда
Теми: Віталій Кличко Київ авіа коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко про вибори: Не маю наміру вступати в "Слугу народу" 11 березня 2020, 11:37
Київ іде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри – Кличко 11 березня 2020, 11:27
Кличко розповів, хто врятував його від звільнення 11 березня 2020, 10:52
Усі новини
Головні новини
У Мінську домовилися про створення спільного з ОРДЛО органу – ЗМІ
Хвору на Covid 2019 із Радомишля підключали до апарату штучного дихання
Ми ліквідуємо ДАБІ – Зеленський
У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт
Усі новини
дослідження

Стільки в середньому витрачає жінка, вибираючи одяг на роботу

психологія

Психологія паніки: як її уникнути?

безпека

Ефірні олії часто спричинюють отруєння. Правила безпеки