Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство инфраструктуры Украины и руководство аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине. Аэропорты – ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей.

Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом".

Детали: Кличко добавил, что все сейчас видят, что в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана, где, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса.

Он также напомнил, что с 12 марта в столице ввели ограничительные меры для предотвращения возможного распространения заболевания.

Также город закупил 5000 экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать коронавирус у пациентов.

Что было раньше: Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.

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