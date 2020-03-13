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Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Пятница, 13 марта 2020, 12:02
Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство инфраструктуры Украины и руководство аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине. Аэропорты – ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей.

Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом".

Детали: Кличко добавил, что все сейчас видят, что в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана, где, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса.

Он также напомнил, что с 12 марта в столице ввели ограничительные меры для предотвращения возможного распространения заболевания.

Также город закупил 5000 экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать коронавирус у пациентов.

Что было раньше: Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевавиакоронавирус
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