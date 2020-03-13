Коронавирус: спасатели дезинфицировали автовокзал и церковь в Радомышле
Пятница, 13 марта 2020, 16:33
13 марта работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле, где был обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели обнародовали видео, как в средствах биологической защиты проводят обеззараживание.
Что предшествовало: В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которую 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем COVID-19.
Предыстория:
- Пожилая женщина из Радомышля Житомирской 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. В больницу она попала с двусторонним воспалением легких.
- В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.
Украинская правда