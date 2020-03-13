Коронавирус: спасатели дезинфицировали автовокзал и церковь в Радомышле

13 марта работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле, где был обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели обнародовали видео, как в средствах биологической защиты проводят обеззараживание.

Что предшествовало: В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которую 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем COVID-19.

Предыстория: