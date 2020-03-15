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Головні новини суботи і ночі: МВС пропонує саджати за порушення карантину, евакуація українців

Неділя, 15 березня 2020, 07:00

У МВС розробили зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, уряд доручив Міністерству інфраструктури забезпечити невідкладну евакуацію громадян України – новини, які були актуальні 14 березня.

Про пропозицію МВС

У МВС розробили зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають кримінальну відповідальність за зараження небезпечною інфекційною хворобою, а також за самовільне залишення місця обсервації або карантину.

Про українців в Італії

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо евакуації громадян України з Італії через епідемію коронавірусу COVID-19.

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Про інші важливі новини

Уряд Словенії дозволив транзитний проїзд частині транспортних засобів, що були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, де серед інших застрягли й українські перевізники. 

На кордоні з кожною суміжною країною працюватиме необхідна кількість пунктів пропуску і цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції.

Іспанія має намір услід за Італією оголосити загальнодержавні обмеження з метою уповільнення активного поширення коронавірусу.



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Теми: МВС
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