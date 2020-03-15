Главные новости субботы и ночи: МВД предлагает сажать за нарушение карантина, эвакуация украинцев

В МВД разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, правительство поручило Министерству инфраструктуры обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины – новости, которые были актуальны 14 марта.

О предложении МВД

В МВД разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.

О украинцах в Италии

Кабинет министров принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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О других важных новостях

Правительство Словении разрешило транзитный проезд части транспортных средств, которые были заблокированы на итальянско-словенском границе, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.

На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции.

Испания намерена вслед за Италией объявить общегосударственные ограничения с целью замедления активного распространения коронавируса.