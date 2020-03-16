Уже 5 случаев заражения коронавирусом в Украине – МОЗ

По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook

Дословно: "С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов по COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов".

Детали: Еще 9 образцов биоматериала исследуют.