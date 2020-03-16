Уже 5 случаев заражения коронавирусом в Украине – МОЗ

По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook, МОЗовский Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дословно: "С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов по COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов".

Детали: Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

Два новых случая зафиксировали в Черновицкой области в двух женщин.

Дословно МОЗ: "Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами".

Памятка:

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Чтобы не заболеть:

🔹Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция – 1,5 метра.

🔹Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.

🔹Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: