Уже 5 случаев заражения коронавирусом в Украине – МОЗ
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Понедельник, 16 марта 2020, 09:48
По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.
Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook
Дословно: "С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов по COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.
В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов".
Детали: Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
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