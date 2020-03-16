Уже 5 случаев заражения коронавирусом в Украине – МОЗ
По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.
Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook, МОЗовский Telegram-канал Коронавірус_інфо
Дословно: "С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов по COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.
В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов".
Детали: Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
Два новых случая зафиксировали в Черновицкой области в двух женщин.
Дословно МОЗ: "Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами".
Памятка:
В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
Чтобы не заболеть:
🔹Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция – 1,5 метра.
🔹Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.
🔹Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.
Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
- В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
- Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.