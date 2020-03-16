Частина "Слуг народу" вимагають, аби Данілов звільнив Сивохо

Народні депутати від "Слуги народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням розглянути питання про звільнення свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа від "Слуги народу" Єгора Чернєва

Деталі: У зверненні нардепів йдеться про те, що публічна діяльність Сивохо "викликає занепокоєння у суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам України".

Народні обранці просять, аби Данілов розглянув питання щодо звільнення Сивохо.

Ініціатором виступив Чернєв.

Станом на 13.00 16 березня звернення підписали майже 20 парламентарів.

Що було раніше: 12 березня радника секретаря РНБО Сергія Сивохо виштовхали з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. За даними ЗМІ, це були ветерани полку "Азов".

Сивохо анонсував старт "Національної платформи примирення і єдності" для того, щоб "допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути".

Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії активістів, які зірвали презентацію Сивохо, але зазначив, що той ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.

Данілов наголосив, що кожен із його радників має свою власну позицію.

Правоохоронці затримали і доставили до поліцейського відділку на Печерську 15 осіб. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Трьом особам у зв'язку із подією обирали запобіжний захід. Ветерана Сашка Волкова відправили під цілодобовий домашній арешт. Керівника Київського осередку Нацкорпусу Сергія Тамаріна відпустили під особисте зобов’язання. Ветерана полку "Азов" Юрія Каплю суд відпустив під особисте зобов’язання.