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Часть "Слуг народа" требуют, чтобы Данилов уволил Сивохо

Понедельник, 16 марта 2020, 12:19
Часть Слуг народа требуют, чтобы Данилов уволил Сивохо

Народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Источник: Facebook-страница нардепа от "Слуги народа" Егора Чернева

Детали: В обращении нардепов говорится, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

Народные избранники просят, чтобы Данилов рассмотрел вопрос об увольнении Сивохо.

Инициатором выступил Чернев. 

По состоянию на 13.00 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев.

 

Что предшествовало: 12 марта советника секретаря СНБО Сергея Сивохо вытолкали из его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе. По данным СМИ, это были ветераны полка "Азов".

Сивохо анонсировал старт "Национальной платформы примирения и единства" для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать".

Позже в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, которые сорвали презентацию Сивохо, но отметил, что тот никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.

Данилов отметил, что каждый из его советников имеет свою собственную позицию.

В связи с событием, правоохранители задержали и доставили в полицейский участок на Печерске 15 человек. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Трем лицам в связи с событием выбирали меру пресечения. Ветерана Сашу Волкова отправили под круглосуточный домашний арест. Руководителя Киевской организации Нацкорпуса Сергея Тамарина отпустили под личное обязательство. Ветерана полка "Азов" Юрия Каплю суд отпустил под личное обязательство.

Украинская правда

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Темы: СивохоувольнениеВерховная РадаСНБО
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