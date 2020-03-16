Київ поки не будуть закривати на в’їзд і виїзд – КМДА

У столиці не будуть закривати місто на в’їзд чи виїзд, також не планується обмежувати рух громадського транспорту в Києві.

Джерело: перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, брифінг КМДА

Пряма мова: "Комісія рішення про закриття міста на в’їзд чи виїзд не приймала і поки що такого рішення не планують приймати".

Деталі: За його словами, обмеження пересування між Києвом та іншими населеними пунктами мають поки що виключно рекомендаційний характер.

Щодо громадського транспорту у Києві, то заступник глави КМДА заявив, що змін у русі транспорту не планується.

Він додав, що від 17 березня у Києві закриються розважальні заклади, ТРЦ, тому сполучення між столицею та найближчими до нього містами мінімізується.

Крім того, у КМДА рекомендували – масочний режим у громадському транспорті.

Поворозник закликав максимально обмежити контакт із соціумом, навіть із родичами. У разі необхідності і неможливості роботи з дому пересуватися виключно по маршрутах: Робота – дім – аптека – магазин.

За його словами, скасування маршрутів і поїздів між містами – питання до уряду.

Київський метрополітен у понеділок також повідомляв, що змін у русі метро не передбачається. Пасажирів метро також закликали носити маски.

Відзначається, що 60% хворих – це безсимптомні носії коронавірусу, тому варто носити маски, аби не наражати на небезпеку оточення.

Що було раніше: У понеділок міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця посилює обмежувальні заходи, аби недопустити поширення коронавірусу в Києві та Україні.

З 17 березня у Києві максимально обмежується:

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

Не працюватимуть торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота: