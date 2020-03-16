В столице не будут закрывать город на въезд или выезд, также не планируется ограничивать движение общественного транспорта в Киеве.

Источник: первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, брифинг КГГА

Прямая речь: "Комиссия решение о закрытии города на въезд или выезд не принимала и пока такого решения не планируют принимать".

Детали: По его словам, ограничения передвижения между Киевом и другими населенными пунктами имеют пока только рекомендационный характер.

Относительно общественного транспорта в Киеве, то заместитель главы КГГА заявил, что изменений в движении транспорта не планируется.

Он добавил, что от 17 марта в Киеве закроются развлекательные заведения, ТРЦ, поэтому сообщение между столицей и ближайшими к нему городами минимизируется.

Кроме того, в КГГА рекомендовали - масочный режим в общественном транспорте.

Поворозник призвал максимально ограничить контакт с социумом, даже с родственниками. В случае необходимости и невозможности работы из дома передвигаться исключительно по маршрутам: работа – дом – аптека – магазин.

По его словам, отмена маршрутов и поездов между городами – вопрос к правительству.

Киевский метрополитен в понедельник также сообщал, что изменений в движении метро не предвидится. Пассажиров метро также призвали носить маски.

Отмечается, что 60% больных – это бессимптомные носители коронавируса, поэтому стоит носить маски, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Что было раньше: В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица усиливает ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в Киеве и Украине.

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

Спортивных комплексов и залов.

Заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.

Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

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