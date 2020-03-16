В столице не будут закрывать город на въезд или выезд, также не планируется ограничивать движение общественного транспорта в Киеве.

Источник: первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, брифинг КГГА

Прямая речь: "Комиссия решение о закрытии города на въезд или выезд не принимала и пока такого решения не планируется принимать".

Детали: По его словам, ограничения передвижения между Киевом и другими населенными пунктами имеют пока только рекомендационный характер.

Относительно общественного транспорта в Киеве, то заместитель главы КГГА заявил, что изменений в движении транспорта не планируется.

Кроме того, в КГГА рекомендовали - масочный режим в общественном транспорте.

Поворозник призвал максимально ограничить контакт с социумом, даже с родственниками. В случае необходимости и невозможности работы из дома передвигаться исключительно по маршрутам: работа – дом – аптека – магазин.

По его словам, отмена маршрутов и поездов между городами – вопрос к правительству.

Отмечается, что 60% больных – это бессимптомные носители коронавируса, поэтому стоит носить маски, чтобы не подвергать опасности окружающих.

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