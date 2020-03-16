Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд – КГГА
В столице не будут закрывать город на въезд или выезд, также не планируется ограничивать движение общественного транспорта в Киеве.
Источник: первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, брифинг КГГА
Прямая речь: "Комиссия решение о закрытии города на въезд или выезд не принимала и пока такого решения не планируют принимать".
Детали: По его словам, ограничения передвижения между Киевом и другими населенными пунктами имеют пока только рекомендационный характер.
Относительно общественного транспорта в Киеве, то заместитель главы КГГА заявил, что изменений в движении транспорта не планируется.
Он добавил, что от 17 марта в Киеве закроются развлекательные заведения, ТРЦ, поэтому сообщение между столицей и ближайшими к нему городами минимизируется.
Кроме того, в КГГА рекомендовали - масочный режим в общественном транспорте.
Поворозник призвал максимально ограничить контакт с социумом, даже с родственниками. В случае необходимости и невозможности работы из дома передвигаться исключительно по маршрутам: работа – дом – аптека – магазин.
По его словам, отмена маршрутов и поездов между городами – вопрос к правительству.
Киевский метрополитен в понедельник также сообщал, что изменений в движении метро не предвидится. Пассажиров метро также призвали носить маски.
Отмечается, что 60% больных – это бессимптомные носители коронавируса, поэтому стоит носить маски, чтобы не подвергать опасности окружающих.
Что было раньше: В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица усиливает ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в Киеве и Украине.
С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.
- Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
- Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.
Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Будут работать АЗС, банки и банкоматы.
Временно приостанавливается и работа:
- Спортивных комплексов и залов.
- Заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.
- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
- По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.