Зеленський допускає введення надзвичайного стану через коронавірус
Президент Володимир Зеленський обіцяє ввести надзвичайний стан через коронавірус, якщо це буде потрібно.
Джерело: Зеленський на "Свободі слова"
Пряма мова Зеленського: "Ви чули, що президент Французької Республіки Емманюель Макрон сказав, що 15 днів заборонено усім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але я чесно скажу, якщо це буде потрібно – ми введемо надзвичайний стан".
Деталі: Він уточнив, що маються на увазі області, де є захворювання коронавірусом. Зеленський нагадав, що 17 березня Верховна Рада "обов’язково" введе надзвичайний стан лише у Чернівецькій та Житомирській областях.
Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан
Передісторія:
- У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
- В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
- Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.