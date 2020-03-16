Зеленський допускає введення надзвичайного стану через коронавірус

Президент Володимир Зеленський обіцяє ввести надзвичайний стан через коронавірус, якщо це буде потрібно.

Джерело: Зеленський на "Свободі слова"

Пряма мова Зеленського: "Ви чули, що президент Французької Республіки Емманюель Макрон сказав, що 15 днів заборонено усім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але я чесно скажу, якщо це буде потрібно – ми введемо надзвичайний стан".

Деталі: Він уточнив, що маються на увазі області, де є захворювання коронавірусом. Зеленський нагадав, що 17 березня Верховна Рада "обов’язково" введе надзвичайний стан лише у Чернівецькій та Житомирській областях.

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