Зеленський допускає введення надзвичайного стану через коронавірус

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Понеділок, 16 березня 2020, 23:18

Президент Володимир Зеленський обіцяє ввести надзвичайний стан через коронавірус, якщо це буде потрібно.

Джерело: Зеленський на "Свободі слова"

Пряма мова Зеленського: "Ви чули, що президент Французької Республіки Емманюель Макрон сказав, що 15 днів заборонено усім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але я чесно скажу, якщо це буде потрібно – ми введемо надзвичайний стан".

Деталі: Він уточнив, що маються на увазі області, де є захворювання коронавірусом. Зеленський нагадав, що 17 березня Верховна Рада "обов’язково" введе надзвичайний стан лише у Чернівецькій та Житомирській областях.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус карантин


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