У МОЗ розповіли про стан жінок, у яких виявили коронавірус

Дві жінки з Чернівецької області, у яких в понеділок зафіксували COVID-19, перебувають у задовільному стані. Одна з них повернулась з Італії.

Джерело: МОЗівський Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дослівно: "Одна з інфікованих жінок повернулася впродовж інкубаційного періоду з Італії. Наразі всі особи, з якими вона близько контактувала, ізольовані в умовах стаціонару.

Друга жінка останнім часом не покидала меж країни, контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус.

Раніше була госпіталізована із симптомами гострого вірусного захворювання, контактувала із хворим на коронавірусну інфекцію.

Пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції. Вранці 16 березня в неї лабораторно підтвердився COVID-19".

Деталі: Наразі жінки перебувають в ізоляції. Їм надається симптоматичне лікування.

Що було раніше: Станом на ранок 16 березня в Україні виявили 5 випадків зараження коронавірусом.

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