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У МОЗ розповіли про стан жінок, у яких виявили коронавірус

Понеділок, 16 березня 2020, 11:08
У МОЗ розповіли про стан жінок, у яких виявили коронавірус

Дві жінки з Чернівецької області, у яких в понеділок зафіксували COVID-19, перебувають у задовільному стані. Одна з них повернулась з Італії.

Джерело: МОЗівський Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дослівно: "Одна з інфікованих жінок повернулася впродовж інкубаційного періоду з Італії. Наразі всі особи, з якими вона близько контактувала, ізольовані в умовах стаціонару.

Друга жінка останнім часом не покидала меж країни, контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус.

Раніше була госпіталізована із симптомами гострого вірусного захворювання, контактувала із хворим на коронавірусну інфекцію.

Пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції. Вранці 16 березня в неї лабораторно підтвердився COVID-19".

Деталі: Наразі жінки перебувають в ізоляції. Їм надається симптоматичне лікування.

Що було раніше: Станом на ранок 16 березня в Україні виявили 5 випадків зараження коронавірусом.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019карантинМОЗ
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