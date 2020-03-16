Зеленский допускает введение чрезвычайного положения из-за коронавируса
Президент Владимир Зеленский обещает ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса, если это потребуется.
Источник: Зеленский на "Свободе слова"
Прямая речь Зеленского: "Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно - мы введем чрезвычайное положение".
Детали: Он уточнил, что имеются в виду области, где есть заболевания коронавирусом. Зеленский напомнил, что 17 марта Верховная Рада "обязательно" введет чрезвычайное положение только в Черновицкой и Житомирской областях.
Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
- В Украине по состоянию на 16 марта подтверждены уже 5 случаевзаражения коронавирусом; есть один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса. Остальные больные – в Черновицкой области.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.