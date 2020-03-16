Зеленский допускает введение чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский обещает ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса, если это потребуется.

Источник: Зеленский на "Свободе слова"

Прямая речь Зеленского: "Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно - мы введем чрезвычайное положение".

Детали: Он уточнил, что имеются в виду области, где есть заболевания коронавирусом. Зеленский напомнил, что 17 марта Верховная Рада "обязательно" введет чрезвычайное положение только в Черновицкой и Житомирской областях.

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