Зеленский допускает введение чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Понедельник, 16 марта 2020, 23:18

Президент Владимир Зеленский обещает ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса, если это потребуется.

Источник: Зеленский на "Свободе слова"

Прямая речь Зеленского: "Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно - мы введем чрезвычайное положение".

Детали: Он уточнил, что имеются в виду области, где есть заболевания коронавирусом. Зеленский напомнил, что 17 марта Верховная Рада "обязательно" введет чрезвычайное положение только в Черновицкой и Житомирской областях.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта  подтверждены уже 5 случаевзаражения коронавирусом; есть один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса. Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус карантин


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