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Арахамія: бунтуючим "слугам народу" детально пояснили стратегію Єрмака по ОРДЛО

Вівторок, 17 березня 2020, 12:03
Арахамія: бунтуючим слугам народу детально пояснили стратегію Єрмака по ОРДЛО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що багато членів фракції, які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джерело: заява Арахамії в кулуарах Верховної Ради 17 березня

Пряма мова: "Щодо Мінських домовленостей і цієї ситуації. Була така ситуація чисто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення - ред.). Це якимось чином потрапило в інтернет до того як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу".

Потім ми терміново організували зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням і ви бачили, як багато людей взагалі відкликали цю заяву, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія.

На жаль, до фінальних підписань не можна, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, тому що вони знатимуть, яка у вас стратегія.

Саме з цим пов’язане це непорозуміння і коли люди побачили, зрозуміли, що ніякої зради тут немає.  

До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську".

Що передувало: 13 березня Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Рада складатиметься із 10 представників влади України та 10 представників від ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

При цьому він наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО. Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську. 

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді". 

У керівництві фракції СН пояснили, що консультативна рада з представниками ОРДЛО потрібна, щоб "дозволити українській владі консультуватись у Мінську не з бойовиками, а з проукраїнськими мешканцями Донбасу". 

Частина нардепів фракції "Слуга народу" виступила проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. 

14 березня було відомо, що заяву підписали понад 60 нардепів СН, однак згодом деякі парламентарі повидаляли пости із заявою зі своїх соцмереж.

Інша частина фракції 14 березня виступила із заявою на підтримку створення консультативної ради в ТКГ разом із представниками ОРДЛО.

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Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакОРДЛОМінські угодиСлуга народуАрахамія
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