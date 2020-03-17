Арахамия: бунтующим "слугам народа" подробно объяснили стратегию Ермака по ОРДЛО

1967 просмотров
Вторник, 17 марта 2020, 13:03

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источник: заявление Арахамии в кулуарах Верховной Рады 17 марта

Прямая речь: "О Минских договоренностях и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение - ред.) это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа".

Затем мы срочно организовали встречу господина Ермака с людьми, которые интересуются этим вопросом и вы видели, как много людей вообще отозвали это заявление, потому что он рассказал, каким образом это движется, какая стратегия.

К сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия.

Именно с этим связано это недоразумение и когда люди увидели, поняли, что никакой "зрады" здесь нет.

К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы стараемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Андрей Ермак ОРДЛО Минские соглашения Слуга народа Арахамия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дебогданизация Зеленского. Как теперь работает Офис президента 16 марта 2020, 06:00
Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса 14 марта 2020, 10:00
Ермак встречался со "Слугами народа" 13 марта 2020, 19:54
Все новости
Главные новости
Метро в Киеве закроется с ночи – Кличко
42 человека в Украине проверяют на коронавирус – МОЗ
Парламент назначил министра экономики
Рада отменила свои заседания из-за карантина
Все новости
советы

Как продуктивно работать из дома

здоровье

Рецепт антисептика от ВООЗ

Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів