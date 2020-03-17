Арахамия: бунтующим "слугам народа" подробно объяснили стратегию Ермака по ОРДЛО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источник: заявление Арахамии в кулуарах Верховной Рады 17 марта

Прямая речь: "О Минских договоренностях и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение - ред.). Это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа".

Затем мы срочно организовали встречу господина Ермака с людьми, которые интересуются этим вопросом и вы видели, как много людей вообще отозвали это заявление, потому что он рассказал, каким образом это движется, какая стратегия.

К сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия.

Именно с этим связано это недоразумение и когда люди увидели, поняли, что никакой "зрады" здесь нет.

К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы стараемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске".

Что предшествовало: 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Совет будет состоять из 10 представителей власти Украины и 10 представителей от ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО. Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы "позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса".

Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Другая часть фракции 14 марта выступила с заявлением в поддержку создания консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО.