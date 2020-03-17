Арахамия: бунтующим "слугам народа" подробно объяснили стратегию Ермака по ОРДЛО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источник: заявление Арахамии в кулуарах Верховной Рады 17 марта

Прямая речь: "О Минских договоренностях и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение - ред.) это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа".

Затем мы срочно организовали встречу господина Ермака с людьми, которые интересуются этим вопросом и вы видели, как много людей вообще отозвали это заявление, потому что он рассказал, каким образом это движется, какая стратегия.

К сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия.

Именно с этим связано это недоразумение и когда люди увидели, поняли, что никакой "зрады" здесь нет.

К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы стараемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске".