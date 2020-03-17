Криклій буде судитися з авіаперевізниками, які не заберуть своїх туристів з-за кордону

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що влада буде судитися із авіаперевізниками, які не будуть забирати своїх пасажирів з-за кордону, аби компенсувати кошти за їх повернення.

Джерело: заява Криклія на брифінгу 17 березня

Пряма мова: "Щодо авіаційних перевізників, які намагаються цією ситуацією скористатися і закрити авіарейси, хочу нагадати всім за Чиказьку конвенцію і хочу сказати, що шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, то маєте вивозити пасажирів, повертати їх.

Ми в будь-якому разі їх повернемо, але якщо ми повертаємо їх за свій рахунок, ми будемо звертатися з позовними заявами, щоб компенсувати ці кошти.

Тому не спекулюйте на цьому, не підвищуйте вартість".

Деталі: Він додав, що уряд прийняв постанову щодо врегулювання ціноутворення, щоб уникнути спекуляцій на цінах за авіаквитки.

Криклій запевнив, що всіх громадян Україна держава постарається повернути додому.

За його словами, 16-17 березня аеропорт "Бориспіль" прийняв та відправив понад 56 літаків. Більше за все наші громадяни поверталися з Єгипту, зокрема з Шарм-еш-Шейху.

Міністр наголосив, що авіасполучення в Україні працюють за наступним принципом: українців та іноземці, які мають посвідки на проживання, а також представники дипустанов можуть в’їхати до України. З України можуть виїхати іноземці.

Дзеркально такі ж принципи застосували й сусідні до України країни.

Криклій додав, що 17-18 березня Україна буде проводити багато рейсів задля повернення українців. Водночас, є окремі випадки, де в готелях за кордоном введено карантинний режим. Консульство з ними на зв’язку. Цим людям додведеться чекати завершення карантинного режиму.

Щодо українців, які залишилися на Шрі-Ланці, то Криклій заявив, що авіаперевізник Flydubai має здійснити рейс і повернути своїх пасажирів в Україну.

Що було раніше: 17 березня багатьох українців почали вивозити з Єгипту, а на Шрі-Ланці застрягли більше сотні громадян і їх буде більше, з Польщі українців забирають автобусами.

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