Криклий будет судиться с авиаперевозчиками, которые не заберут своих туристов из-за рубежа

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.

Источник: заявление Криклия на брифинге 17 марта

Прямая речь: "Относительно авиационных перевозчиков, которые пытаются этой ситуацией воспользоваться и закрыть авиарейсы, хочу напомнить всем за Чикагскую конвенцию и хочу сказать, что уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, то должны вывозить пассажиров, возвращать их.

Мы в любом случае их вернем, но если мы возвращаем их за свой счет, мы будем обращаться с исковыми заявлениями, чтобы компенсировать эти средства.

Поэтому не спекулируйте на этом, не повышайте стоимость".

Детали: Он добавил, что правительство приняло постановление об урегулировании ценообразования, чтобы избежать спекуляций на ценах за авиабилеты.

Криклий заверил, что всех граждан Украины государство постарается вернуть домой.

По его словам, 16-17 марта аэропорт "Борисполь" принял и отправил более 56 самолетов. Больше всего наши граждане возвращались из Египта, в частности из Шарм-эш-Шейха.

Министр отметил, что авиасообщение в Украине работают по следующему принципу: украинцы и иностранцы, имеющие вид на жительство, а также представители дипучреждений могут въехать в Украину. Из Украины могут выехать иностранцы.

Зеркально такие же принципы применили и соседние к Украине страны.

Криклий добавил, что 17-18 марта Украина будет проводить много рейсов для возвращения украинцев. В то же время, есть отдельные случаи, где в гостиницах за рубежом введено карантинный режим. Консульство с ними на связи. Этим людям придется ждать завершения карантинного режима.

Относительно украинцев, которые остались на Шри-Ланке, то Криклий заявил, что авиаперевозчик Flydubai должен осуществить рейс и вернуть своих пассажиров в Украину.

Что было раньше: 17 марта многих украинцев начали вывозить из Египта, а на Шри-Ланке застряли более сотни граждан и их будет больше, из Польши украинцев забирают автобусами.

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