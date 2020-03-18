Карантин: Шмигаль закликав керівників ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів і директорів вищих навчальних закладів, де запроваджено карантин, не виселяти студентів з гуртожитків.

Джерело: Шмигаль в ході засідання уряду 18 березня

Пряма мова Шмигаля: "Багато кому з цих студентів немає куди їхати, багато хто з них - з окупованих територій".

"Міжобласне та міжміське сполучення зупинено, тож настійливо прошу, рекомендую керівникам ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків".

"Відповідне доручення буде Міносвіти і наук - провести відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів".

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