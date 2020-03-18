Карантин: Шмигаль закликав керівників ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів і директорів вищих навчальних закладів, де запроваджено карантин, не виселяти студентів з гуртожитків.
Джерело: Шмигаль в ході засідання уряду 18 березня
Пряма мова Шмигаля: "Багато кому з цих студентів немає куди їхати, багато хто з них - з окупованих територій".
"Міжобласне та міжміське сполучення зупинено, тож настійливо прошу, рекомендую керівникам ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків".
"Відповідне доручення буде Міносвіти і наук - провести відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів".
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Нагадаємо,
- В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
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