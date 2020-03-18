Карантин: Шмигаль закликав керівників ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків

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Середа, 18 березня 2020, 12:33

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів і директорів вищих навчальних закладів, де запроваджено карантин, не виселяти студентів з гуртожитків. 

Джерело: Шмигаль в ході засідання уряду 18 березня 

Пряма мова Шмигаля: "Багато кому з цих студентів немає куди їхати, багато хто з них - з окупованих територій".

"Міжобласне та міжміське сполучення зупинено, тож настійливо прошу, рекомендую керівникам ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків".

"Відповідне доручення буде Міносвіти і наук - провести відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів".

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Нагадаємо

  • В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус Шмигаль студенти


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