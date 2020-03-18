Карантин: Шмигаль призвал ВУЗы не выселять студентов из общежитий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров и директоров высших учебных заведений, где введен карантин, не выселять студентов из общежитий.

Источник: Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта

Прямая речь Шмыгаля: "Многим из этих студентов некуда ехать, многие из них - с оккупированных территорий".

"Межобластное и междугороднее сообщение остановлено, поэтому настоятельно прошу, рекомендую руководителям вузов не выселять студентов из общежитий".

"Соответствующее поручение будет дано Минобразования и наук - провести соответствующую работу с руководством учебных заведений".

Читайте также:

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Напомним,