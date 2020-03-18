Карантин: Шмигаль призвал ВУЗы не выселять студентов из общежитий
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров и директоров высших учебных заведений, где введен карантин, не выселять студентов из общежитий.
Источник: Источник: Шмыгаль в ходе заседания правительства 18 марта
Прямая речь Шмыгаля: "Многим из этих студентов некуда ехать, многие из них - с оккупированных территорий".
"Межобластное и междугороднее сообщение остановлено, поэтому настоятельно прошу, рекомендую руководителям вузов не выселять студентов из общежитий".
"Соответствующее поручение будет дано Минобразования и наук - провести соответствующую работу с руководством учебных заведений".
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Напомним,
- В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
- Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
- В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске