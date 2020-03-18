На Вінничині 2 нові підозри на коронавірус
У Вінницькій області не підтвердили коронавірусну хворобу у 4 осіб, але з’явились 2 нові підозри
Джерело: Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк, яку цитує пресслужба ОДА
Пряма мова: "Станом на 18 березня в області знято 4 підозри на коронавірус шляхом верифікації цього захворювання постановкою полімеразно ланцюгової реакції вірусологічною лабораторією лабораторного центру, де наразі не підтверджено жодного випадку COVID – 19.
Однак, на жаль, станом на ранок сьогоднішнього дня з'явилися ще дві підозри на коронавірус. Одна особа прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція".
Деталі: За її словами, стан обох пацієнтів стабільний, наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. Крім цього, визначені контактні особи. Вони самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.
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Нагадаємо,
- В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.