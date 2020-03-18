На Вінничині 2 нові підозри на коронавірус

У Вінницькій області не підтвердили коронавірусну хворобу у 4 осіб, але з’явились 2 нові підозри

Джерело: Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк, яку цитує пресслужба ОДА

Пряма мова: "Станом на 18 березня в області знято 4 підозри на коронавірус шляхом верифікації цього захворювання постановкою полімеразно ланцюгової реакції вірусологічною лабораторією лабораторного центру, де наразі не підтверджено жодного випадку COVID – 19.

Однак, на жаль, станом на ранок сьогоднішнього дня з'явилися ще дві підозри на коронавірус. Одна особа прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція".

Деталі: За її словами, стан обох пацієнтів стабільний, наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. Крім цього, визначені контактні особи. Вони самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.

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