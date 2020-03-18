В Винницкой области 2 новых подозрения на коронавирус

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Среда, 18 марта 2020, 12:50

В Винницкой области не подтвердили коронавирусную болезнь у 4 человек, но появились 2 новые подозрения

Источник: Заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, которую цитирует пресс-служба ОГА

Прямая речь: "По состоянию на 18 марта в области снято 4 подозрения на коронавирус путем верификации этого заболевания постановкой полимеразной цепной реакции вирусологической лабораторией лабораторного центра, где пока не подтверждено ни одного случая COVID - 19.

Однако, к сожалению, по состоянию на утро сегодняшнего дня появились еще две подозрения на коронавирус. Один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция".

Детали: По ее словам, состояние обоих пациентов стабильное, пока они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Кроме этого, определены контактные лица. Они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

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Напомним, 

  • В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Темы: коронавирус Винницкая область


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