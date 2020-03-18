В Винницкой области 2 новых подозрения на коронавирус

В Винницкой области не подтвердили коронавирусную болезнь у 4 человек, но появились 2 новые подозрения

Источник: Заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, которую цитирует пресс-служба ОГА

Прямая речь: "По состоянию на 18 марта в области снято 4 подозрения на коронавирус путем верификации этого заболевания постановкой полимеразной цепной реакции вирусологической лабораторией лабораторного центра, где пока не подтверждено ни одного случая COVID - 19.

Однако, к сожалению, по состоянию на утро сегодняшнего дня появились еще две подозрения на коронавирус. Один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция".

Детали: По ее словам, состояние обоих пациентов стабильное, пока они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Кроме этого, определены контактные лица. Они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

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Напомним,