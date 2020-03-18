В Києві утворився трамвайний затор, оскільки в салон зайшло більше 10 осіб

Водій київського трамвая відмовився їхати, оскільки в салон зайшло понад 10 осіб, і викликав поліцію.

Джерело: кореспонедент УП

Деталі: На вулиці Закревского в Києві зупинилися понад 10 трамваїв через те, що у салон зайшло більше 10 осіб і не всі в масках. Водій трамваю відмовився їх везти з посиланням на закон, прийнятий Верховною Радою, і викликав поліцію.

Патрульні, які прибули на місце, не дозволили рух, доки не будуть дотримані норми.

Один із патрульних заявив, що водій вчинив правильно, і трамвай не рушить, поки в салоні буде не більше 10 осіб.

Поліцейський уточнив, що у випадку, якщо водій порушує закон, на нього можуть скласти протокол про адміністративне порушення за ст. 44-3.

На пасажирів поліцейські скласти протокол не можуть.

За словами поліцейського, тільки у його патруля це вже 8 подібний виклик за ранок. Він також додав, що патрулі наразі контролюють виконання постанови і перевіряють по місту, чи всі водії громадського транспорту дотримуються вимог.

Поліцейський уточнив, що водіям загрожує штраф аж до 32 тисяч. Сьогодні патруль уже склав кілька таких протоколів, які передадуть у суд.

Хоча багато пасажирів без масок, водії їх пускають, але контролюють, щоб у салоні перебувало не більше 10 осіб.

Зрештою кілька людей вмовили вийти, і трамваї відновили рух.

У пресслужбі патрульної поліції Києва Українській правді повідомили, що наразі поліцейські реагують на всі повідомлення служби 102, які надходять щодо порушення карантину. Також, якщо вони помічають порушення під час патрулювання, то вони зупиняються і припиняють порушення. У першу чергу вони проводять роз'яснювальну і профілактичну роботу.

За словами речника патрульної служби Романа Мартинюка, пасажири зазвичай ставляться з розумінням. Наразі у базі немає інформації про складені протоколи у Києві, можливо, вони були складені, але їх ще не внесли в базу.

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